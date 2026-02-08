Muhalefet partileri ve vatandaşlar 'erken seçim' isterken, 'erken seçim' çağrılarına kapılarını kapatan iktidar 'Terörsüz Türkiye' adımlarına devam ediyor. Vatandaşlar anket firmalarının çalışmalarını takip etmeye devam ediyor.

ASAL Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti. 'Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?' diye soran anket şirketi 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ile partilerin (Ocak/2025- Ocak/2026) bir yıllık oy değişimlerini ve seçmen davranışlarını inceledi. Anket sonuçlarına göre son 1 yılda; AKP oyunu 2,5, CHP 2,9 puan arttırdı.

İşte son 1 yılda hangi partinin oyunu kaç atırdığını gösteren anket sonuçları: