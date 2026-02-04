İktidar 'Terörsüz Türkiye' adımlarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden aday olmanın yolunu açacak olan 'Yeni anayasa' çağrılaırna devam ederken, geçinemeyen ve 'bağımsız yargı' isteyen vatandaşlar ve muhalefet partileri 'erken seçim' istemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada 'seçimler zamanında yapılacak' diyerek 'erken seçim' kapılarını kapatmıştı. Anket firmalarını çalışmalarına devam ediyor.

ASAL Araştırma 26 ilde düzenlediği son anket sonuçları dikkat çekti. ASAL 2 bin vatandaşa 'sizce genel erken seçim yapılmalı mı?' diye sordu. Vatandaşların yüzde 54,4'ü 'evet yapılmalı' derken, yüzde 38,0'i 'hayır yapılmamalı' dedi. 'Fikrim yok- cevap yok' diyenlerin oranı ise yüzde 7,6 olarak kayıtlara geçti.