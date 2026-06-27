Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem ASAL Araştırma'dan çarpıcı anket: Mutfakta yangın, barınmada kriz

ASAL Araştırma'dan çarpıcı anket: Mutfakta yangın, barınmada kriz

ASAL Araştırma, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği anket çalışmasında katılımcılara "Sizce Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusunu yöneltti. Anket sonuçlarına göre mutfakta yangın, barınmada kriz var.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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ASAL Araştırma'dan çarpıcı anket: Mutfakta yangın, barınmada kriz - Resim: 1

Yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı, düşük ücretler vatandaşın belini bükerken; ekonominin en önemli sorunları tartışılmaya başlandı.

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ASAL Araştırma'dan çarpıcı anket: Mutfakta yangın, barınmada kriz - Resim: 2

Vatandaşlar kötü yönetilen ekonominin bedelini her geçen gün daha ağır ödemeye devam ederken, ekonomindeki sorunların vatandaştaki algısının değişiklik gösterdiği saptandı.

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ASAL Araştırma'dan çarpıcı anket: Mutfakta yangın, barınmada kriz - Resim: 3

ASAL Araştırma'nın anketine göre vatandaşlar, ekonomindeki en büyük sorunun gıda fiyatlarındaki durdurulamayan artış olduğunu söylüyor.

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ASAL Araştırma'dan çarpıcı anket: Mutfakta yangın, barınmada kriz - Resim: 4

Mutfak Yangını İlk Sırada: Gıda Fiyatları %21

Vatandaşın en büyük kabusu gıda fiyatlarındaki durdurulamaz artış oldu. Katılımcıların %21.0'i ekonominin en büyük sorunu olarak gıda fiyatlarını işaret etti.

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ASAL Araştırma'dan çarpıcı anket: Mutfakta yangın, barınmada kriz - Resim: 5

Barınma Krizi Takipte: Kira ve Konut Fiyatları %18.5

Özellikle büyükşehirlerde kangren haline gelen barınma sorunu, gıda fiyatlarının hemen ardından ikinci sıraya yerleşti. Ankete katılanların %18.5'i kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışları en büyük sorun olarak tanımladı.

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ASAL Araştırma'dan çarpıcı anket: Mutfakta yangın, barınmada kriz - Resim: 6

Enflasyon Üçüncü Sırada

Listenin üçüncü sırasında ise genel ekonomik istikrarsızlığın bir göstergesi olan Enflasyonun Yüksekliği (%12.4) yer aldı. Yüksek enflasyonu sırasıyla İşsizlik (%7.2) ve Ekonomi Yönetimi (%5.6) takip etti.

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ASAL Araştırma'dan çarpıcı anket: Mutfakta yangın, barınmada kriz - Resim: 7

İşte Vatandaşa Göre Ekonominin En Önemli Sorunları

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ASAL Araştırma'dan çarpıcı anket: Mutfakta yangın, barınmada kriz - Resim: 8

◼️Gıda fiyatlarındaki artış: %21.0
◼️Kira ve konut fiyatlarındaki artış:%18.5
◼️Enflasyonun yüksekliği: %12.4
◼️İşsizlik: %7.2

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ASAL Araştırma'dan çarpıcı anket: Mutfakta yangın, barınmada kriz - Resim: 9

◼️Ekonomi yönetimi:%5.6
◼️Faizlerin yüksekliği: %5.0
◼️Elektrik,su, doğalgaz ve aidatların yüksekliği: %5.0
◼️Üretimde yetersizlik: %3.5

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ASAL Araştırma'dan çarpıcı anket: Mutfakta yangın, barınmada kriz - Resim: 10

◼️Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %3.3
◼️Vergi oranlarının yüksekliği:%3.0
◼️Liyakatsizlik:%2.5
◼️Eğitim harcamaları:%1.7

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ASAL Araştırma'dan çarpıcı anket: Mutfakta yangın, barınmada kriz - Resim: 11

◼️Kamuda israf: %1.2
◼️Diğer: %3.6
◼️Sorun yok: %2.0
◼️Fikrim yok/Cevap yok:%4.5

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