Yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı, düşük ücretler vatandaşın belini bükerken; ekonominin en önemli sorunları tartışılmaya başlandı.
ASAL Araştırma'dan çarpıcı anket: Mutfakta yangın, barınmada kriz
ASAL Araştırma, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği anket çalışmasında katılımcılara "Sizce Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusunu yöneltti. Anket sonuçlarına göre mutfakta yangın, barınmada kriz var.Aykut Metehan
Vatandaşlar kötü yönetilen ekonominin bedelini her geçen gün daha ağır ödemeye devam ederken, ekonomindeki sorunların vatandaştaki algısının değişiklik gösterdiği saptandı.
ASAL Araştırma'nın anketine göre vatandaşlar, ekonomindeki en büyük sorunun gıda fiyatlarındaki durdurulamayan artış olduğunu söylüyor.
Mutfak Yangını İlk Sırada: Gıda Fiyatları %21
Vatandaşın en büyük kabusu gıda fiyatlarındaki durdurulamaz artış oldu. Katılımcıların %21.0'i ekonominin en büyük sorunu olarak gıda fiyatlarını işaret etti.
Barınma Krizi Takipte: Kira ve Konut Fiyatları %18.5
Özellikle büyükşehirlerde kangren haline gelen barınma sorunu, gıda fiyatlarının hemen ardından ikinci sıraya yerleşti. Ankete katılanların %18.5'i kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışları en büyük sorun olarak tanımladı.
Enflasyon Üçüncü Sırada
Listenin üçüncü sırasında ise genel ekonomik istikrarsızlığın bir göstergesi olan Enflasyonun Yüksekliği (%12.4) yer aldı. Yüksek enflasyonu sırasıyla İşsizlik (%7.2) ve Ekonomi Yönetimi (%5.6) takip etti.
İşte Vatandaşa Göre Ekonominin En Önemli Sorunları
◼️Gıda fiyatlarındaki artış: %21.0
◼️Kira ve konut fiyatlarındaki artış:%18.5
◼️Enflasyonun yüksekliği: %12.4
◼️İşsizlik: %7.2
◼️Ekonomi yönetimi:%5.6
◼️Faizlerin yüksekliği: %5.0
◼️Elektrik,su, doğalgaz ve aidatların yüksekliği: %5.0
◼️Üretimde yetersizlik: %3.5
◼️Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %3.3
◼️Vergi oranlarının yüksekliği:%3.0
◼️Liyakatsizlik:%2.5
◼️Eğitim harcamaları:%1.7
◼️Kamuda israf: %1.2
◼️Diğer: %3.6
◼️Sorun yok: %2.0
◼️Fikrim yok/Cevap yok:%4.5