Şirketten yapılan açıklamaya göre Arzum, kurumsal yönetim yapısını daha da güçlendirme hedefiyle üst düzey bir atama gerçekleştirdi.

Daha önce Arzum’da Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erkun, artık şirketin Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.Yeni pozisyonunda Erkun, Arzum’un küresel pazarlardaki konumunu güçlendirecek, markanın uzun vadeli büyüme stratejisine öncülük edecek ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak da yer alacaktır.

Yaklaşık 30 yıllık uluslararası tecrübeye sahip Erkun, kariyeri boyunca farklı sektörlerde faaliyet gösteren küresel şirketlerde üst düzey yöneticilik yaparak finansal dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilir büyüme ve operasyonel verimlilik gibi alanlarda önemli projelere imza attı.Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Erkun, profesyonel yolculuğuna KPMG ve PwC’de başladı.

Finans alanındaki uzmanlığını Danone Group’ta 16 yıldan uzun süre devam ettiren Erkun, Danone Early Life Nutrition ve Danone Waters birimlerinde üst düzey yöneticilik ile yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Avrupa ve Orta Doğu’yu kapsayan bölgelerde Bölgesel Finans Direktörü olarak küresel finans operasyonlarını yönetti.

Uluslararası kariyerini Ontex’te Orta Doğu, Afrika ve Asya Bölgesi Finans Direktörü olarak sürdüren Erkun, daha sonra Savola Group, Balsu Group, Koroplast ve Peyman Kuruyemiş’te CFO olarak çalıştı. Bu dönemde halka arz, kurumsal dönüşüm ve dijitalleşme projelerine liderlik etti.Son olarak Arzum’da Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevini üstlenen Erkun, şirketin finansal yapısını güçlendirme, kurumsal yönetim süreçlerini geliştirme ve sürdürülebilir büyüme odaklı dönüşüm projelerine yön verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Arzum olarak değişen dünya dinamiklerine uyum sağlarken, güçlü bir yönetişim anlayışı ve doğru liderlik yapısını her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Hakan Erkun'un finansal disiplini, kurumsal bakış açısı ve uluslararası deneyimiyle Arzum'un sürdürülebilir büyüme yolculuğuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.