1996 yılında oyuncu Mehmet Aslantuğ ile hayatını birleştiren Onan, 2000 yılında oğlu Can Aslantuğ’u kucağına almıştı. Uzun yıllar örnek gösterilen evlilikleri, 2023’te karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sona ermişti.

AŞK SESSİZLİKLE BAŞLADI

Boşanmanın ardından özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Arzum Onan’ın, Los Angeles’ta yaşayan Orkan Özkan ile bir süredir ilişki yaşadığı biliniyordu. Çift, 2024 yılında ilk kez birlikte objektiflere yansımış ancak aşklarını uzun süre kameralardan uzak tutmuştu.

SESSİZLİK BOZULDU

Onan, bu kez alışılmış tavrının dışına çıkarak sevgilisiyle birlikte verdiği romantik bir pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Karlar içindeki manzarada çekilen kare, ünlü ismin artık aşkını gizleme ihtiyacı hissetmediğinin en net göstergesi oldu.