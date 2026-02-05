DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK-AR'ın Ocak 2026 Ücret Kayıpları Raporu'nu Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi önünde kamuoyuyla paylaştı.

Eyleme katılan DİSK üyeleri, "Hayat pahalı, emek ucuz, bu ücretlerle yaşanmaz" yazılı pankart açtı ve "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Gelirde adalet istiyoruz", "İnadına sendika inadına DİSK", "TÜİK elini cebimizden çek" sloganları attı.

Çerkezoğlu, konuşmasında 2025'te enflasyon ve vergi kesintileri yoluyla milyonlarca işçinin ve emekçinin cebinden 2,5 trilyon liranın patronlara ve sermayeye aktarıldığını vurguladı.

'EMEK HIRSIZLIĞI VE SOYGUN DÜZENİ'

Çerkezoğlu, TÜİK'in Kasım 2025'te enflasyonu yüzde 0,87, Aralık'ta ise yüzde 0,89 olarak açıklamasına dikkat çekti.

Ocak ayında enflasyonun bir anda yüzde 4,84'e çıkmasını eleştirerek, "Kasım ve Aralık'ta enflasyonu düşük göstererek ücretleri düşük belirlediler, Ocak'ta beş kat yüksek açıklayarak artışları erittiler. Bunun adı emek hırsızlığıdır, soygundur, hırsızlıktır. İşçinin, emeklinin cebinden alıp patronların kasalarına aktaran bu düzen soygun düzenidir. TÜİK de bu soygunun aracı haline getirilmiştir" dedi.

Asgari ücretin 28 bin lira olarak belirlenmesine rağmen, daha yurttaşların eline geçmeden bir aylık kaybının bin 359 lira olduğunu belirten Çerkezoğlu, ücretin 26 bin liraya gerilediğini ifade etti.

'EMEKLİLERİN DRAMI'

Emeklilerin durumunun daha vahim olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, "'Garibanlara sahip çıkıyoruz' dediler. En düşük emekli aylığını bin 62 lira artırdılar. Ama bu aylık daha elimize geçmeden ilk ayda 968 lirayı kaybetti. Yani iyileştirme sadece 94 lirayla sınırlı kaldı. 'Garibanlara sahip çıkıyoruz' diyenler emeklileri, bir simidi üçe bölerek yaşamaya mahkum bıraktılar. Yazıklar olsun bu ülkeyi yöneten bu zihniyete. Bu zihniyeti hep birlikte değiştireceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz. DİSK olarak susmayacağız" diye konuştu.

'VERGİ ADALETSİZLİĞİ BÜYÜYOR'

Ücretlerdeki düşüklüğün vergi adaletsizliğiyle derinleştiğini vurgulayan Çerkezoğlu, "2026'da vergi dilimlerini düşük belirleyerek işçilerin daha yüksek vergi ödemesinin yolunu açtılar. Birinci vergi dilimi, 2000'lerde asgari ücretin 22 katıyken şimdi 5,5 katına geriledi. Ocak'ta aldığımız ücreti martta, nisandakini ekimde alamıyoruz. Bütün vergi yükü işçinin, emekçinin üzerinde" dedi.

Dolaylı vergilerin oranının 1990'larda yüzde 50'nin altında olduğunu, 2026'da yüzde 65-68'e çıkmasının hedeflendiğini belirten Çerkezoğlu, "Dolaylı vergi yoluyla işçinin, emekçinin ödediği vergi kat be kat arttırılıyor. Vergi yükü halkın sırtına yıkılıyor" ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, "Türkiye’nin toplam servetinin yüzde 35’i yüzde 1’lik azınlığın elinde ve onlar vergi dahi vermiyor. Zenginler canı istediği kadar vergi verirken, yük işçiye yıkılıyor. Bu ülkede vergiyi tabana değil, tavana yaymak gerekir. Zenginlerden, servet sahiplerinden vergi alınmalı. Kar rekorları kıran bankalara, şirketlere bakın. Elinizi soframızdan, cebimizden çekin" diyerek iktidara seslendi.

Gelirde ve vergide adalet mücadelesini büyütmeye kararlı olduklarını belirten Çerkezoğlu, "İş yeri iş yeri, sokak sokak, meydan meydan bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.