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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Açık'ta tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile turnuvanın 6 numaralı seribaşı Çek tenisçi Linda Noskova karşı karşıya geldi.

New York'ta düzenlenen turnuvanın 10. gününde oynanan mücadele büyük çekişmeye sahne oldu.

SABALENKA 2 SAAT 22 DAKİKADA KAZANDI

Karşılaşmanın ilk setinde iki tenisçi de üstünlük kurmakta zorlanırken set tie-break'e taşındı. Sabalenka kritik anlarda hata yapmayarak ilk seti 7-6 kazanmayı başardı.

İkinci sette oyunun kontrolünü ele geçiren Noskova, 6-3'lük skorla durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Final setinde de büyük bir mücadele yaşandı. Bir kez daha tie-break'e giden sette üstünlüğü ele geçiren Sabalenka, seti 7-6, karşılaşmayı ise 2-1 kazanarak adını son dört tenisçi arasına yazdırdı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

ABD Açık'ta son iki yılın şampiyonu olan Sabalenka, 2026'da da yoluna devam ederek üst üste üçüncü kez kupaya uzanma şansını korudu.

Belaruslu dünya 1 numarası, yarı finalde Jessica Pegula ile Emma Navarro arasında oynanacak çeyrek final karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.