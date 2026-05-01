Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle semt pazarına kurulan çok sayıda tezgah devrildi, brandalar yerinden söküldü ve ürünler etrafa savruldu.

Borçka ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına, Çoruh Caddesi'nde açık alana kurulan semt pazarında alışveriş yapanlar ve pazarcılar zor anlar yaşadı. Fırtınanın etkisiyle brandalar uçtu, çok sayıda tezgah devrildi ve sebze meyveler yola döküldü. Esnaf ürünlerini kurtarmaya çalışırken, bazı kişiler ise pazar alanını terk etmek zorunda kaldı.

Zarara uğradığını belirten esnaf, kapalı pazar yeri talebini yineleyip, kalıcı çözüm için yetkililere çağrıda bulundu.