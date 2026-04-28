Kaza, Artvin-Erzurum Devlet Kara Yolu’nun 7. kilometresindeki tünel içerisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yusufeli istikametinden Artvin yönüne giden Mehmet Ş. yönetimindeki 08 DE 524 plakalı Artvin Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait kamyonet, sürücüsünün şerit ihlali yapması üzerine karşı yönden gelen Ali Fuat Beyaz idaresindeki 08 ABB 956 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan sürücüler ve yolcular yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Hastaneden alınan bilgilere göre, tedavi altına alınan 7 yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Emniyet güçleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.