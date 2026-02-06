

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin’in Ardanuç ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ardanuç ilçesine bağlı Ustalar Köyü Muhtarı Turgay Demir, 5 Şubat 2026 Perşembe günü gece geç saatlerde traktörüyle köyüne gitmek üzere yola çıktı. Demir, Cevizli Köyü yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle traktörünün kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Gece saatlerinde meydana gelen kazada yoldan çıkan traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Turgay Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Sabah olayı gören vatandaşların İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muhtar Turgay Demir’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından traktörün düştüğü yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.