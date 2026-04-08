

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ

Artvin’de 5 Nisan’da meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran şüpheli ölüm olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi tutuklandı.

Artvin–Ardanuç karayolu üzerindeki DSİ mevkisinde, iki gün önce bir kişinin istinat duvarından düştüğü yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine ulaşan ekipler, Turgay Atalay’ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, Atalay’ın olay anında yanında iki kişinin bulunduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen H.A. ve K.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.