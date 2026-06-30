Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalar sonucunda önemli bir başarıya imza atıldı. İl genelinde 19-26 Haziran 2026 tarihleri arasında sürdürülen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 65 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında; kaçakçılık, narkotik ve bilişim suçları, nitelikli yağma, insan ticareti, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, muhafaza görevini kötüye kullanma, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, mağduru senet niteliğindeki bir belgeyi imzalamaya zorlamak suretiyle yağma ve orman emvali kapsamında ağaç kesme gibi çeşitli suçlardan aranan şahıslar tek tek tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan şahısların 26’sının kesinleşmiş hapis cezası, 39’unun ise ifadeye yönelik arandığı belirlendi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerden 5’inin 20 yıl ve üzeri, 1’inin 10 ila 20 yıl arası, 1’inin 5 ila 10 yıl arası, 19’unun ise 5 yıla kadar hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.