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Kaynak: İHA

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çiftlik köyünde gece saatlerinde çıkan yangın, üç yapıda büyük hasara yol açtı. Turgut Yeni'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki ahıra ve eve sıçradı.

AHIR VE SAMANLIK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine köye sevk edilen Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangında ahır ve samanlık tamamen yanarken, evde de hasar meydana geldi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda söndürme çalışmaları devam ediyor.