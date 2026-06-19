Yeniçağ Gazetesi
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Artvin'de sağanak sonrası dere taştı: Aşağı Maden köyünde korkutan anlar

Artvin merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, derelerin taşmasına neden oldu. Petriyet Mahallesi içindeki bazı yolları su basarken, ekiplerin zamanında müdahalesiyle olumsuz bir durumun önüne geçildi.

Kaynak: İHA
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Artvin'de sağanak sonrası dere taştı: Aşağı Maden köyünde korkutan anlar - Resim: 1

Artvin genelinde etkisini gösteren ani sağanak, merkeze bağlı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Aşağı Maden köyünün Petriyet Mahallesi'nden geçen derenin debisi, yoğun yağışla birlikte hızla yükselerek yatağından taştı.

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Artvin'de sağanak sonrası dere taştı: Aşağı Maden köyünde korkutan anlar - Resim: 2

Dere yatağından taşan çamurlu sular, mahalle içerisindeki yolların bazı bölümlerini kısa sürede su altında bıraktı. Sokakların adeta göle döndüğü o anlarda, köy sakinleri zor anlar yaşadı.

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Artvin'de sağanak sonrası dere taştı: Aşağı Maden köyünde korkutan anlar - Resim: 3

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla ilgili arama-kurtarma ve il özel idaresi ekipleri sevk edildi.

Hızlı Kontrol ve Tedbir: Olay yerine ulaşan ekipler, taşkının yaşandığı alanlarda güvenlik önlemleri alarak riskli bölgelerde gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Durum Normale Döndü: Yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte taşan derenin su seviyesi yeniden normal yatağına çekildi.

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Artvin'de sağanak sonrası dere taştı: Aşağı Maden köyünde korkutan anlar - Resim: 4

Yetkililerden alınan bilgiye göre, taşkın nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da evlerde ciddi bir maddi hasar meydana gelmedi. Bölgede yağış sonrası temizlik ve kontrol çalışmaları sürdürülüyor.

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Artvin'de sağanak sonrası dere taştı: Aşağı Maden köyünde korkutan anlar - Resim: 5
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