Artvin Hopa'da park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 45 yaşındaki Erkam Abdurrahman Ak ile Gürcistan uyruklu 35 yaşındaki Kanama Sakvarelidze yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında ilçedeki Karadeniz Sahil Yolu'nun Kopmuş mevkisinde meydana geldi. İsa Ak'ın kontrolünü kaybettiği 19 AGO 077 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Erkam Abdurrahman Ak ve Gürcistan uyruklu Kanama Sakvarelidze, hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Yaralanan sürücü araçta sıkışırken, ihbarla kaza yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan İsa Ak, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.