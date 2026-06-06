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Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Pınarlı köyünde, çay bahçesinde çalışan işçiler hasat yaptıkları sırada yalnız başına duran bir yavru karaca fark etti. Çevrede yaptıkları incelemelere rağmen yavrunun annesine ulaşamayan işçiler, bitkin düşen hayvanın aç kalmış olabileceğini düşünerek hemen harekete geçti.

Yavru karacayı koruma altına alan işçiler, onu sütle besleyerek karnını doyurdu. Kısa süreli bakımın ardından, anne karacanın bölgeden çok uzaklaşmamış olabileceğini tahmin eden işçiler, yavruyu buldukları doğal yaşam alanına geri bırakmaya karar verdi.

İşçilerin bu duyarlı ve doğru kararı çok geçmeden olumlu sonuç verdi. Yavru karacanın bırakıldığı noktayı uzaktan izleyen işçiler, bir süre sonra bölgeye gelen anne karacayı fark etti. Yavrunun annesiyle yeniden bir araya geldiği o duygusal anlar, çay işçileri tarafından büyük bir mutlulukla takip edildi.