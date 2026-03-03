Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ

Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’nda meydana gelen heyelanda park halindeki bir tır hasar gördü. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgede kısa süreli panik oluştu.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı’nda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, çıkış yapmak üzere sıra bekleyen bir tırın üzerine düştü. Heyelan sonucu aracın ön bölümünde maddi hasar meydana geldi.

CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR VAR

Olay sırasında bölgede yoğunluk yaşanırken, şans eseri herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadı. Tırda oluşan hasarın ardından durum yetkililere bildirildi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Riskli alanlarda kontrollü çalışma yürütülürken, olası yeni toprak kaymalarına karşı tedbirler artırıldı.

İKİNCİ HEYELAN KORKUTTU

Öte yandan ilk heyelanın ardından bölgede toplanan vatandaşlar, yamaçtan yeniden küçük çaplı toprak ve taş düşmesi yaşanması üzerine kısa süreli panik yaşadı. Yetkililer, vatandaşları heyelan riski bulunan alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Sınır kapısı çevresinde ekiplerin temizlik ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.