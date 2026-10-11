Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Cankurtaran Tüneli çıkışındaki Yoldere mevkisinde yaşandı. Borçka'dan Hopa yönüne ilerleyen 53 HA 808 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti ve yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada araçta bulunan Ali Y., Ayşe B. ve Osman Nuri B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.