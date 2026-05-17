Bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte, doğanın benzersiz zenginliklerine ev sahipliği yapan Artvin ormanlarında hareketlilik başladı. Kış uykusu dönemini tamamlayarak inlerinden çıkan bozayılar, uyanır uyanmaz dik yamaçlarda yiyecek arayışına koyuldu.
Artvin'de kış uykusundan uyanan bozayının kar keyfi
Artvin'in Şavşat ilçesinde kış uykusundan uyanarak yiyecek arayışına çıkan bir bozayının, karla kaplı dik yamaçtan metrelerce aşağı kaydığı eğlenceli anlar dron kamerasına yansıdı.
Artvin'in Şavşat ilçesinde, kış uykusundan uyanan bir bozayının karla kaplı yamaçtan inerken kaydığı anlar, dronla görüntülendi.
Şavşat ilçesinin yüksek rakımlı, sık ormanlık ve yer yer hâlâ karla kaplı olan bölgesinde gezintiye çıkan bir bozayı, doğa fotoğrafçılarının dron kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan bozayılar, doğada yiyecek arayışına çıkıyor.
Şavşat ilçesindeki yüksek rakımlı ormanlık alanda gezinen bir bozayı, dronla görüntülendi.
Beyaz örtüyle kaplı dik yamaçta bir süre koşan sevimli ayı, ardından kendini bırakarak metrelerce aşağıya doğru kaydı. Bu eğlenceli anlara ait internette paylaşılan videolar, kısa sürede kullanıcıların büyük beğenisini kazandı.