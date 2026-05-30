Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Arsiyan Yaylası Boğa Gölleri bölgesine kamp kurmak amacıyla giden 6 kişi, hava şartlarının aniden yön değiştirmesiyle bölgede mahsur kaldı. Havayı açık görerek yaylaya çıkan kamp grubu, gece saatlerinde aniden bastıran sağanak ve yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kaldı.

Yaklaşık 2 bin 600 rakımlı bölgede kar kalınlığının hızla artması nedeniyle yayla yolları ulaşıma kapandı ve kampçıların araçları hareket edemez hale geldi. Sis ve karın etkisini artırması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbarın ardından Şavşat İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kapanan karlı yolları açmak için hummalı bir çalışma başlattı. Yolun iş makinelerince temizlenerek ulaşıma açılmasının ardından, jandarma ve Şavşat Arama Kurtarma Ekibi (ŞAKUT) arazi araçlarıyla Boğa Gölleri mevkisine hareket etti.

Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen kampçıların bulunduğu noktaya ulaşmayı başaran kurtarma ekipleri, 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu tespit etti. Mahsur kalan vatandaşlar, güvenli bir şekilde araçlara alınarak Şavşat ilçe merkezine nakledildi.