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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin-Şavşat Karayolu Çiftehanlar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında dereye uçan kamyonette bulunan baba ve oğul kayboldu. Ekipler bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.

Alınan bilgilere göre, arıcılıkla uğraşan Selahaddin Kaya ile oğlu Mecit Kaya, Ardahan iline götürdükleri arılarını bıraktıktan sonra Artvin merkeze bağlı Sakalar Köyü’ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Sabah saat 05.00 sıralarında Artvin-Şavşat Devlet Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şavşat Deresi’ne uçtu.

Kazayı fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dere yatağında yaptıkları çalışmalar sonucunda araca ulaştı.

Ancak yapılan ilk incelemelerde Selahaddin Kaya ve Mecit Kaya’ya araç içerisinde rastlanmadı. Şahısların araçtan çıkarak kurtulup kurtulmadıkları ya da dere sularına kapılarak sürüklenip sürüklenmedikleri konusunda herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Ekipler tarafından hem dere yatağında hem de çevrede kapsamlı arama çalışmaları sürdürülürken, aracın bulunduğu yerden çıkarılması için de çalışma başlatıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, kayıp baba ve oğula ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenildi.