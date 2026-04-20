Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin’de güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor. Artvin Valiliği tarafından paylaşılan son verilere göre, il genelinde aranan şahıslara yönelik yürütülen kapsamlı operasyonlarda önemli bir başarıya imza atıldı.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin 10–17 Nisan tarihleri arasında koordineli şekilde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 67 aranan şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyonun detayları ise dikkat çekici:

Hakkında 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi,

5 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 5 kişi,

5 yıla kadar hapis cezası bulunan 12 kişi

ve ifadeye yönelik aranan 49 kişi olmak üzere toplamda 67 şahıs yakalandı.

Yetkililer, Artvin genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, suç ve suçlulara karşı mücadelenin aynı azimle devam edeceğinin altı çizildi.