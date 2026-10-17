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Kaynak: DHA

Artvin’in Şavşat ilçesinde sabah saatlerinde korkutan bir heyelan yaşandı. Meydancık köyü güzergâhında yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak birikintisi kara yoluna aktı. Meydana gelen çökme ve sürüklenme nedeniyle ulaşım tamamen durdu.

İhbarın hemen ardından harekete geçen Karayolları ekipleri, olay yerine iş makinelerini sevk etti. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, kapalı olan güzergâhın en kısa sürede yeniden trafiğe açılması için ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü çalışma devam ediyor.