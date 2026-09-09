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Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin’de kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı. Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ile VakıfBank arasında imzalanan protokolle, kadın ve genç girişimcilere yönelik kredi desteğinin üst limiti 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye yükseltildi.

İmza törenine Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Meclis Başkanı İrfan Yıldırım, VakıfBank Artvin Şube Müdürü Hüseyin Topaloğlu ve Ticari Portföy Yöneticisi Erhan Yazıcı katıldı.

Yapılan düzenlemeyle kadın ve genç girişimcilerin yeni yatırımlar gerçekleştirmelerine, mevcut işletmelerini geliştirmelerine ve finansmana daha güçlü şekilde erişmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

KURT: “ARTVİN’İMİZE VE GİRİŞİMCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, protokolün ardından yaptığı değerlendirmede girişimcilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

“Kadınlarımızın ve gençlerimizin iş hayatında daha güçlü şekilde yer almasını, yeni yatırımlar yapmasını ve mevcut işletmelerini büyütmesini son derece önemsiyoruz. Bu doğrultuda VakıfBank ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle daha önce 1 milyon TL olan kredi desteğinin üst limitinin 5 milyon TL’ye yükseltilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bu önemli iş birliğinin hayata geçirilmesinde emeği bulunan VakıfBank yetkililerimize, Odamız adına teşekkür ediyorum. Protokolün Artvin’imize, iş dünyamıza, kadın ve genç girişimcilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu imkândan yararlanmak isteyen girişimcilerimizin kredi koşulları, başvuru şartları ve diğer ayrıntılar konusunda VakıfBank Artvin Şubesi ile iletişime geçerek bilgi almalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Artvin TSO olarak üretmek, istihdam oluşturmak ve yatırım yapmak isteyen girişimcilerimizin önünü açacak çalışmaların içerisinde olmaya devam edeceğiz.”

Yeni protokolün, özellikle yatırım yapmak isteyen kadınlar ve gençler açısından önemli bir finansman imkânı oluşturması ve Artvin ekonomisine yeni işletmeler ile istihdam olarak yansıması bekleniyor.