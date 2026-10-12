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Kaynak: DHA

İlçe merkezinde bulunan Sedat Dedecan'a ait berber dükkanında meydana geldi. Çevrede uçan bir atmaca, dükkanda bulunan ve yörede atmaca avında kullanılan kızıl sırtlı örümcek kuşunu fark etti.

Kuşu avlamak için aniden açık kapıdan içeri dalan atmaca, içeride bulunan müşterilere kısa süreli panik yaşattı.

Atmaca, işletmeci Sedat Dedecan tarafından yakalandı. Kontrol altına alınan atmaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Atmacanın dükkana daldığı ve içeride yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.