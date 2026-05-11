Adrenalin tutkunlarının ilgisini çeken etkinlik, RJTurkey ekibi tarafından DSİ 26. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirildi. 2012 yılından bu yana farklı yüksekliklerde halatla atlayış gerçekleştiren ekip, Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Federasyonu (UIAA) standartlarına uygun ekipmanlar kullanıyor.

Deriner Barajı’nın uygunluğu daha önce yapılan test atlayışlarıyla doğrulandı. Bu kapsamda baraj gövdesine 10 gün süren çalışmalar sonucunda atlayış platformu ve güvenlik sistemleri kuruldu.

Güvenlik kontrolleri ve sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından RJTurkey ekibi ve gönüllüler ilk atlayışlarını gerçekleştirdi.

Yetkililer, ilerleyen süreçte Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden gelecek adrenalin tutkunlarının da RJTurkey gözetiminde Deriner Barajı’ndan atlayış yapmasının planlandığını bildirdi.

Ekip üyelerinden Hanife Vakhtin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2012 yılından bu yana "rope jumping" organizasyonları düzenlediklerini, 2018'den itibaren de Türkiye'de faaliyet göstermeye başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yüksek noktalardan ve uçurumlardan atlayışlar gerçekleştirdiklerini belirten Vakhtin, Deriner Barajı'nda geçen yıl deneme atlayışları yaptıklarını anlattı.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA YAPILACAK"

Atlayışların ardından gerekli izin süreçlerini başlattıklarını dile getiren Vakhtin, "İzin süreçlerimiz tamamlandı. Onaylarımız alındı. Güvenlik denetimlerinden de geçtik." dedi.

Deriner Barajı'nın "rope jumping" açısından önemli potansiyele sahip olduğunu dile getiren Vakhtin, "Baraj üzerinden yapılan rope jumping atlayışları, dünyada çok nadir gerçekleştiriliyor. Dünyada iki örneği var. Türkiye'de ilk defa yapılacak. Dünyada da üçüncü örneği olmuş olacak. Bu açıdan da burası popüler olacaktır. Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner Barajı'nı rope jumping ile birleştiriyoruz ve macera turizminde dünyaya açmış oluyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 250 metre yükseklikten gerçekleştirilecek atlayışlarda güvenliğin öncelikli olduğunu vurgulayan Vakhtin, kullanılan ekipmanların uluslararası standartlara uygun olduğunu söyledi.

Vakhtin, her halatın yedeğinin bulunduğunu belirterek, "Burada ayrıca üçlü güvenlik sistemi kurduk. Yaklaşık 6 tona kadar dayanabilecek kapasiteye sahibiz. Tüm ankraj noktalarımız testlerden geçirildi." dedi.