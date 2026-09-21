Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kemalpaşa ilçesinde dereye düşen bir buzağı, akıntının etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kendi başına kıyıya çıkamayan hayvanı fark eden Doğay Kınacı ve beraberindeki bir vatandaş, kurtarma çalışması için dereye girdi.

Suyun bel seviyesini geçtiği ve kuvvetli akıntının ilerlemeyi zorlaştırdığı bölgede buzağıya ulaşan vatandaşlar, hayvanı kıyıdaki kayalıklara doğru yönlendirdi. Kıyıda bulunan başka bir vatandaş da uzun bir sopayla çalışmaya destek verdi.

Buzağının kurtarılmasının ardından sahibine haber verildi. Doğay Kınacı, yaşananları şöyle anlattı:

"Buzağının akıntıya kapıldığını görünce tereddüt etmeden dereye indim. Buzağıyı ipinden tuttum ve arkadaşların da yardımıyla dereden çıkardık. Daha sonra sahibine haber verdik."

Kurtarma çalışması çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Buzağı, çalışmaların ardından güvenli şekilde sahibine teslim edildi.