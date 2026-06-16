Kaza, dün Artvin - Ardahan kara yolunun 46. kilometresinde bulunan Çifte Hanlar mevkiinde meydana geldi. Ardahan'ın Hasköy köyüne arı kovanı nakliyesi yaptıktan sonra dönüş yoluna geçen Mecit Kaya (45) idaresindeki 08 DC 603 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yoldan çıkarak Şavşat Deresi'ne devrildi. Kazanın ardından sürücü Mecit Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan babası Selahaddin Kaya (68) azgın sularda gözden kayboldu.
Artvin’de dereye devrilen kamyondaki baba ve oğul için seferberlik: Arama çalışmaları 2. gününde
Artvin'in Şavşat ilçesinde kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan kamyonda akıntıya kapılarak kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları ikinci gününde de aralıksız sürüyor.Kaynak: İHA
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen operasyona; AFAD, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisi, Çoruh Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma ekipleri ve sivil gönüllüler destek veriyor. Toplamda 85 personel ve 20 aracın görev aldığı çalışmalarda drone, su altı ve su üstü arama unsurları aktif olarak kullanılıyor.
Ekipler, Şavşat Deresi’nin Deriner Barajı gölüyle birleştiği yaklaşık 15 kilometrelik hat boyunca hem karadan kıyı taraması hem de botlarla su üzerinden arama faaliyetlerini yürütüyor. Arama operasyonunun, özellikle kazanın meydana geldiği nokta ile Deriner Barajı'nın kuyruk kısmında yoğunlaştığı bildirildi.
Olay yerindeki çalışmaları yakından takip eden AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kazaya karışan araca ulaşılmasına rağmen baba ve oğula henüz rastlanamadığını belirtti. Şenlioğlu, yürütülen faaliyetlerin detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Bugün itibarıyla 85 personel, 20 araç, drone ekipleri ile su altı ve su üstü arama timlerinin katılımıyla çalışmalar sürdürülüyor. Ekipler, hem olayın yaşandığı bölgede hem de yaklaşık 15 kilometre aşağıda bulunan Deriner Barajı'nın kuyruk kısmında arama faaliyetlerini üç ayrı bölgede yürütüyor. Karayolu ile dere arasındaki mesafenin fazla olması ve görüş açısının kısıtlı bulunduğu sarp alanlarda drone desteği ve kıyı ekipleri görev yaparken, baraj bölgesinde ise botlarla su üstü ve su altı aramaları devam ediyor."
Bölgede kayıp yakınlarının umutlu ve endişeli bekleyişi devam ederken, ekiplerin zamana karşı yürüttüğü arama-kurtarma mesaisi sürüyor.