Artvin’de dereye devrilen kamyondaki baba ve oğul için seferberlik: Arama çalışmaları 2. gününde

"Bugün itibarıyla 85 personel, 20 araç, drone ekipleri ile su altı ve su üstü arama timlerinin katılımıyla çalışmalar sürdürülüyor. Ekipler, hem olayın yaşandığı bölgede hem de yaklaşık 15 kilometre aşağıda bulunan Deriner Barajı'nın kuyruk kısmında arama faaliyetlerini üç ayrı bölgede yürütüyor. Karayolu ile dere arasındaki mesafenin fazla olması ve görüş açısının kısıtlı bulunduğu sarp alanlarda drone desteği ve kıyı ekipleri görev yaparken, baraj bölgesinde ise botlarla su üstü ve su altı aramaları devam ediyor."