Edinilen bilgilere göre, zorlu kış şartları ve yoğun kar örtüsünün bulunduğu yaylaya ulaşımın güç olması nedeniyle ekiplerin bölgeye intikal çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. AFAD ve ilgili birimlerin, güvenlik önlemleri eşliğinde bölgeye ulaşarak çığın altında çoban kalabileceği ihbarı nedeniyle arama-tarama faaliyeti gerçekleştirmesi bekleniyor.
Artvin'de çığ düştü: Mahsur kalanlar var: Bölgeye ekipler sevk edildi
Kaynak: AA