Artvin genelinde emniyet ve jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 17-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 56 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Yakalanan şahısların dağılımına bakıldığında; 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 5 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 2 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 2 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 11 kişi ile ifadeye yönelik aranan 36 kişinin olduğu bildirildi.

Valilik açıklamasında, gerçekleştirilen operasyonların il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Emniyet ve jandarma birimlerinin koordineli şekilde sürdürdüğü çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edilirken, suç ve suçlularla mücadelede etkinliğin her geçen gün artırılacağı belirtildi.

Yetkililer, bu tür operasyonların vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma adına kritik rol oynadığını belirterek, halkın desteğiyle güvenlik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.