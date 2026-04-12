Her yıl olduğu gibi sezonun başlangıcı, Yusufeli’ne bağlı Sarıgöl köyünde yapılan etkinlikle gerçekleşti. Yusufeli Sarıgöl Spor Kulübü’nün bu yıl 31’incisini organize ettiği güreşler, zorlu hava şartlarına rağmen yoğun katılımla dikkat çekti.

Heyecan dolu karşılaşmaları izlemek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurarak bu geleneksel buluşmaya ortak oldu.

Artvin başta olmak üzere Rize ve Erzurum’dan gelen 104 boğa sahibinin katıldığı müsabakalar; baş, başaltı, küçük başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak ve deste olmak üzere yedi farklı kategoride gerçekleştirildi. Yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip olan boğa güreşleri, bölgedeki kültürel önemini bir kez daha ortaya koydu. Ağırlıkları 380 ile 950 kilogram arasında değişen boğalar, arenada üstünlük kurmak için mücadele ederken; Canpolat, Bozo, Balaban, Katilim, Tumtum ve Çamur gibi dikkat çekici isimler izleyenlerin ilgisini çekti.

Yaklaşık 10 bin kişinin takip ettiği etkinlikte 25 hakem ve çok sayıda görevli görev aldı. Festival kapsamında baş kategorisinde birinci olan boğanın sahibine 100 bin TL ödül verilirken, toplamda 500 bin TL ödül dağıtıldı.

Güreşler öncesinde özel kampa alınan boğalar titiz bir hazırlık sürecinden geçirildi. Sabah yürüyüşleri ve koşularla kondisyon kazanan hayvanlar; pekmez, kuru üzüm, arpa, yumurta ve mısır gibi besinlerle beslendi. Arenaya çıkmadan önce boynuzları törpülenen boğalar, doping kontrolü kapsamında idrar testine tabi tutuldu.

Müsabakaları izlemek isteyenler erken saatlerde tribünleri doldururken, yer bulamayanlar kurulan çadırlardan karşılaşmaları takip etti.

Sarıgöl Boğacılar Derneği Başkanı Mevlüt Akıcı, boğa güreşlerine olan ilginin her yıl daha da arttığını belirterek, çevre illerden gelen katılımın organizasyonu büyüttüğünü ifade etti. Kadın ve erkek yetiştiricilerin sektöre dahil olmasının da bu gelişimde etkili olduğunu vurgulayan Akıcı, boğacılığın bölge için hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir değer haline geldiğini dile getirdi.

Festival sonunda dereceye giren boğa sahiplerine ödülleri takdim edilirken, şampiyonluklar horon eşliğinde kutlandı.