Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Kaçkar Mahallesi Ahırlar mevkisinde, sabah saAtlerinde meydana gelen olayda, Yusufeli Barajı yakınında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ATV, stabilize yolda kontrolden çıkarak dik ve kayalık yamaçtan yuvarlandı.
2 ÇOCUK AĞIR YARALANDI!
Kazada ATV'deki 11 yaşındaki Ömer Gem ile 17 yaşındaki Mert Gem, ağır yaralandı.
Çevredeki köylülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bulunduğu yerden alınarak ilk müdahalesinin ardından Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından yaralılar, Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.