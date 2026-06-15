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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin’in Arhavi ilçesinde serinlemek amacıyla girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren iki din görevlisi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Arhavi Merkez Camii’nde müezzin olarak görev yapan Mustafa Gedikli (35) ile Arhavi’ye bağlı Güneşli Köyü Camii imamı Rüstem Özdemir (27), gezmek amacıyla gittikleri Ulaş Köyü’nde serinlemek için gölete girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan iki din görevlisini fark eden vatandaşlar, hemen suya girerek Gedikli ve Özdemir’i kıyıya çıkardı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan iki kişi, ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan acı olay, Arhavi’de ve din görevlileri camiasında büyük üzüntüye neden olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.