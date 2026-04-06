Artvin-Ardanuç yolu DSİ mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın karayolu üzerinde bulunan 70 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştüğü ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucunda şahıs bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda hayatını kaybeden kişinin Turgay Atalay olduğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.