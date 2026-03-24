Vali Turan Ergün, Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce Zeytinlik köyünde düzenlenen fidan dikim töreninde, kentin deniz seviyesinden yaklaşık 4 bin metreye kadar ulaşan rakım farklılığı sayesinde son derece zengin bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi.

Artvin ve çevresinin, Türkiye'nin ve dünyanın endemik türler açısından en önemli bölgeleri arasında yer aldığını vurgulayan Ergün, "Kentimiz milli parkları, tabiat alanları, tabiatı koruma sahaları, avlakları, gölleri ve Türkiye'de tek olan Camili Biyosfer Rezerv Alanı ile doğa cenneti olma özelliğini açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde orman varlığının yaklaşık yüzde 30 olduğunu belirten Ergün, "Artvin'de bu oran yüzde 59 düzeyinde. Artvin olarak Türkiye ortalamasının neredeyse iki katı orman varlığına sahibiz." diye konuştu.

Hafta kapsamında il genelinde 13 bin fidanın toprakla buluşturulacağını aktaran Ergün, "Artvin'de geçen yıl 260 bin fidan dikildi. 2026 yılında 750 bin fidan dikmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yılda yaklaşık 300 bin meyve ve çeşitli fidanların da üretimini gerçekleştiriyoruz. Fidan dikmek kadar korumak da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy ise ormanların korunmasının yanı sıra geliştirilerek gelecek nesillere aktarılmasının da önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Ergün, davetliler ve öğrenciler, 200 zeytin fidanını toprakla buluşturdu.