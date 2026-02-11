Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğince düzenlenen kan bağışı kampanyasına sabah erken saatlerden itibaren yoğun katılım gerçekleşti. Etkinlikte, kan veren taraftarlara bordo-mavili forma ve atkı hediye edildi.



Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte çok sayıda Trabzonspor sevdalıları ve vatandaş Kızılay’a kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunmak isteyen taraftarlar, Mobil Kızılay kan aracı önünde kurulan stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi uygunluk testinden geçti. Ardından stantta görevli doktorun onayının ardından bağışta bulunan taraftarlar, tüm vatandaşları kan vermeye davet etti.



İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ARSLAN,” İNSANA VERİLEBİLECEK EN DEĞERLİ HEDİYE KANDIR”



Kampanyaya katılan Artvin İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan, yaptığı açıklamada, böyle anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Arslan, kan bağışının bir insanın bir başka insana verebileceği en değerli hediye olduğunu vurgulayarak, “Vereceğiniz bir kan; bir hastanın, bir yaralının ya da bir çocuğun geleceğine umut olabilir. Bugün başkasının ihtiyacı olan kan, yarın bizim de ihtiyacımız olabilir” ifadelerini kullandı.



Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü’ne de atıfta bulunan Arslan, en anlamlı hediyenin kan bağışı olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçen Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetimine teşekkür etti.



TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN FORMA DESTEĞİ



Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bayram Sarayoğlu ise dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.



Sarayoğlu, kanın sürekli ihtiyaç duyulan ve tek kaynağı insan olan hayati bir ürün olduğuna dikkat çekerek, düzenli bağışın önemini vurguladı. “Bir ünite kan üç kişiyi hayata bağlıyor. Bugün burada taraftarlarımız ve duyarlı vatandaşlarımızla birlikte Kızılay’a destek olmak istedik. Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen etikliğine yoğun katılım oldu. Bugünkü anlamlı etkinliğimize katılarak kan bağışında bulunan başta taraftarlarımız olmak üzere duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca kan bağışında bulunan bazı taraftarlara da forma ve atkı hediye ettik. Buradan forma desteğinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç’e de taraftarlarımız adına teşekkür ediyorum.” dedi.



DEPREMZEDE İKİZ KIZ KARDEŞLERDEN KAN BAĞIŞI



Artvin Çoruh Üniversitesinde eğitim gören ikiz kız kardeşler İdil ve Hazal Mollamusa da kan bağışında bulundu.



İkiz kardeşlerden İdil Mollamusa, “Bizler kan ihtiyacının ne kadar gerekli olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz Hataylıyız. Deprem döneminde bunu bizzat kendimiz ve yakınlarımız olarak yaşadık. Kimse bana kan lazım olmasın demesin. Hayatta bir dakika sonrası ne olacağı belli değil. Bir gün önce düğünde birlikte olduklarımız ertesi gün hayatta olmadıklarını görmek çok acı bir duygu. Bütün arkadaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Aynı anda doğduk, aynı sırlarda okuyoruz. Bugünde aynı duygularla buradayız. Kan vermek bizim için sadece bir iğne veya dakika değil, hiç tanımadığımız birinin hayata tutunmasına umut olmak demektir. Belki verdiğimiz kan kime gidecek bilmiyoruz ama biliyoruz ki bir yerde bir anne, bir baba ya da bir çocuk yeniden nefes alacak. Birbirimize ne kadar bağlıysak insan hayatına da o kadar bağlıyız. Etkinliği düzenleyen Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.



TRABZONSPOR TARAFTARI KILIÇ, 30’UNCU KEZ KAN VERDİ



Trabzonspor taraftarı Orhan Kılıç ise bugüne kadar 30. kez kan vermenin mutluluğunu yaşadığını ve kan vermenin insan sağlığı açısından önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Kan vermek küçücük bir fedakarlık ama karşılığı kocaman bir hayat. Lütfen unutmayın, bugün siz kan verirsiniz yarın bir başkası sizin için kan verir ve hayat kurtarır. İyi bir Trabzonspor taraftarıyım. Bugün 30. kez kan bağışında bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum.” dedi.



“Sahada 11, Tribünde Binlerceyiz, Kan Bağışında Tek Yüreğiz” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturdu.