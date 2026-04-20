Artvin’de yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Artvin İl Emniyet Müdürlüğü’nün öncülüğünde, Artvin ve Rize illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis kapsamında para nakline aracılık eden şüphelilere darbe vuruldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, 5 şüphelinin yasa dışı bahis ağında para transferine aracılık ettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, Artvin’de 4, Rize’de 1 olmak üzere toplam 5 şahsın hesapları üzerinden gerçekleştirilen işlem hacminin 1 milyon 975 bin 410 TL olduğu ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin, 7258 sayılı Kanun’un 5/C maddesi kapsamında suç işledikleri belirlenirken, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yetkililer, özellikle siber suçlar ve yasa dışı bahisle mücadelede denetimlerin artarak devam edeceğini vurgularken, vatandaşları da bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise mesaj netti:

“Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürecek.”