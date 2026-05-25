Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Aranan şahıslara yönelik dev operasyon: Ağır suçlardan aranan onlarca kişi tek tek yakalandı.

Artvin’de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan çok sayıda şahıs yakalanarak adalete teslim edildi.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 18-22 Mayıs tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma yürütüldü. Yapılan operasyonlarda, ağır suçlardan aranan kişilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

AĞIR SUÇLARDAN ARANANLAR YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, birden fazla kişi tarafından silahla yağma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve silahla tehdit gibi suçlardan aranan şahısların yakalandığı bildirildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yakalanan şahıslardan 17’sinin kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 35 kişinin ise ifadeye yönelik arandığı belirtildi.

CEZALARI DİKKAT ÇEKTİ

Yakalanan şahısların ceza dağılımı ise dikkat çekti. Buna göre;

* 2 kişinin 20 yıl ve üzeri,

* 3 kişinin 10 ila 20 yıl arası,

* 1 kişinin 5 ila 10 yıl arası,

* 11 kişinin ise 0 ila 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca ifadeye yönelik aranan toplam 52 şahsın da yakalandığı ifade edildi.

“MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK”

Güvenlik birimleri tarafından yapılan açıklamada, Artvin genelinde halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden kişi ve suç unsurlarına karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Yetkililer, suç ve suçlulara karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve operasyonların artarak devam edeceğini ifade etti.