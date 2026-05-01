Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kanyon içerisindeki sarp kayalıklar arasında yer alan bir mağarada dinlenen karaleylek dronla görüntülendi.

Türkiye'yi üreme, Karadeniz'in iç kesimlerini ise göç yolu olarak kullanan göçmen türün, Artvin'in zorlu habitatında kendine güvenli bir sığınak bulduğu, oldukça hassas ve ürkek olan karaleyleğin bir mağarada dinlenirken bu kadar net görüntülenmesinin son derece nadir ve değerli olduğu belirtildi.

Zengin yaban hayatıyla bilinen ve kaya kartalı ile sakallı akbaba gibi nadir türlere ev sahipliği yapan Cehennem Deresi Kanyonu, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları tarafından rağbet görüyor.