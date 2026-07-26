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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü görevlileri, Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda kızıl akbabaların üreme sürecine ilişkin takipleri sırasında önemli bir ana tanıklık etti. Sarp ve dik kayalıklarda konumlanan yuvaya dönen yetişkin akbabaların, yeni dünyaya gelen yavrularını beslediği anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

YABAN HAYATININ EŞSİZ ANLARI KAYDEDİLDİ

Sırayla yuvaya gelen ebeveyn akbabaların yavrularına karşı sergilediği özenli yaklaşım ve besleme anları dikkat çekti. Türkiye’nin öne çıkan yırtıcı kuş türlerinden olan kızıl akbabaların bu döneme ait davranışları, doğal yaşamın en hassas kesitlerinden birini oluşturdu.

KANYONUN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ BELGELENDİ

Elde edilen veriler, Cehennem Deresi Kanyonu'nun başta yırtıcı kuşlar olmak üzere birçok tür için hayati bir yaşam alanı sunduğunu tekrar gösterdi. Biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıyan bu görüntüler, bölgedeki yaban hayatının korunmasının gerekliliğini bir kez daha vurguladı.