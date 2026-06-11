Artvin-Yusufeli kara yolunun 40. kilometresinde yer alan barajda, senaryo gereği yüksek gerilim hattında yaşanan bir arıza nedeniyle yangın çıktı ve türbin bölümünde bir personel mahsur kaldı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yoğun dumandan etkilenen personeli kurtarmak için ise AFAD ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri devreye girdi ve mahsur kalan çalışanı bulundukları alana iple inerek kurtardı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Operasyon Şefi İsmail Hanlıoğlu koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta; AFAD, Yusufeli İtfaiyesi, jandarma, Çoruh Arama Kurtarma ekipleri ile Artvin Barajı çalışanlarından oluşan 40 kişilik bir personel grubu görev aldı.

AFAD Şube Müdürü Ömer Burak Korucu, tatbikatın amacının acil müdahale ekiplerinin kapasitesini güçlendirmek ve çalışanların yangın bilincini artırmak olduğunu belirtti. Korucu, paydaş kurumların iş birliğiyle yürütülen çalışmada yangın söndürme işleminin ardından içeride kalan personel için statik istasyon kurulduğunu, iple erişim sağlanarak yaralının güvenli bir şekilde tahliye edilip sağlık birimlerine teslim edildiğini açıkladı.

Artvin Barajı İdari İşler Sorumlusu Hakan Öztürk, organizasyon kapsamında ilk olarak atık deposundaki yangın senaryosunun uygulandığını, ardından da içerideki personeli kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığını ifade ederek tüm katılımcı ekiplere teşekkür etti. Çoruh Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tolga Şatır da bu tür uygulamaların ekiplerin kendini geliştirmesi ve acil durumlara her an hazır bulunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.