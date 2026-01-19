Artvin / Nurbay Usta/ Yeniçağ



Artvin–Ardahan Karayolu, etkisini artıran yoğun kar yağışı, çığ riski ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Özellikle 2 bin 640 rakımlı Sahara Dağı mevkiinde kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkilerken, can ve mal güvenliği gerekçesiyle yolun geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

SAHARA GEÇİDİ’NDE ULAŞIM GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİR

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Artvin–Şavşat–Ardahan Devlet Yolu’nun Kocabey Kışlalarından itibaren Sahara Dağı ve devamındaki güzergâhta yoğun kar yağışı, çığ ve tipi nedeniyle kapalı olduğunu belirtti.

Kaymakam Köse, “Şu an itibarıyla yolda herhangi bir şekilde mağdur ya da mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Jandarma ve Karayolları ekiplerimiz bölgede gerekli güvenlik önlemlerini almış ve durumu yakından takip etmektedir” dedi.

SÜRÜCÜLERE UYARI: GÖREVLİLERİN İKAZLARINA UYULSUN

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Kaymakam Köse, “Can güvenliği açısından sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın görevlilerimizin uyarılarına mutlaka riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Kar yağışı ve tipinin etkisini yitirmesinin ardından yolun yeniden trafiğe açılması için ekiplerimiz çalışmalarına başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, hava koşullarının seyrine göre gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

“KÖY YOLLARINI DA AÇMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, köy yollarında yürütülen çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Şavşat’ın Artvin’de en fazla köy sayısına sahip ilçelerden biri olduğuna dikkat çeken Köse, ilçeye bağlı 65 köyün bulunduğunu söyledi.

Köse, “Köylerimizin birbirinden uzak olması ve yol ağının genişliği nedeniyle ağır kış şartlarında çalışmalar zaman alabiliyor. Ancak muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz” dedi.

HASTA VE CENAZE BULUNAN KÖYLERE ÖNCELİK

Yol açma çalışmalarında öncelik sıralamasına dikkat çeken Kaymakam Köse, “Köylerimizde cenaze veya hastalık durumlarını öncelikli ele alıyoruz. Şu ana kadar vatandaşlarımıza herhangi bir olumsuzluk yaşatmadık. Hasta ve cenazesi bulunan köylerin yollarını öncelikle açıyoruz” diye konuştu.

SADECE 1 KÖY KAPALI KALDI

Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla büyük mesafe kat edildiğini vurgulayan Köse, “Şu an itibarıyla kapalı sadece bir köyümüz kaldı. Diğer köylerimizde genişletme ve kar kürüme çalışmaları devam ediyor. Kapalı olan köy yollarımızı da bugün ve yarın açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Asılsız İhbarlara Uyarı: Cezai İşlem Uygulanacak

Kaymakam Köse, özellikle hastalık gerekçesiyle yapılan asılsız ihbarlara da dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:

“Gerçek hasta bulunan köylerimize ulaşımda zaman kaybına neden olan asılsız ihbarlar ciddi sorunlara yol açmaktadır. Vatandaşlarımızı bu konuda net bir şekilde uyarıyorum. Asılsız ihbar yapanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır.”