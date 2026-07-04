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Kaynak: İHA

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde sağanak yağışın etkili olduğu sırada denizde meydana gelen hortum, bölgede kısa süreli heyecana neden oldu. Gökyüzündeki yoğun kara bulutların arasında beliren dev doğa olayı, şans eseri karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede aniden bastıran yağmur geçişleri esnasında, deniz üzerinde bulutların yoğunlaştığı bir noktada hortum oluştu. Gökyüzünden denize doğru uzanan devasa hortum kütlesinin hemen yanında beliren sağanak yağış tabakası ise görsel olarak dikkat çekici bir manzara oluşturdu.

O esnada Kemalpaşa sahilinde bulunan vatandaşlar, karşılaştıkları bu devasa doğa olayı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çevredekiler o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alırken, görüntülere vatandaşların hortumun büyüklüğü hakkında yaptıkları endişeli konuşmalar yansıdı.

Karadeniz üzerinde bir süre ilerleyerek seyrini sürdüren hortum, şans eseri kıyı şeridine vurmadan güç kaybetti ve havada asılı kalarak gözden kayboldu. Yaşanan doğa olayı sebebiyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, geriye vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği o sıra dışı görüntüler kaldı.