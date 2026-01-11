Günlük konuşmalarda ve dijital içeriklerde sıkça karşılaşılan yazım yanlışları, özellikle internet kullanıcılarının kafasını karıştırıyor. Bunların başında ise “artırmak” kelimesinin doğru yazımı geliyor. Sosyal medya paylaşımlarından haber metinlerine kadar pek çok alanda yanlış kullanılan bu ifade için Türk Dil Kurumu (TDK) açık ve net bir kural ortaya koyuyor.

ARTIRMAK NASIL YAZILIR?

TDK’ya göre kelimenin doğru yazımı “artırmak” şeklindedir. “Arttırmak” biçimindeki yazım yanlıştır. “Artırmak” fiili, bir şeyi daha fazla yapmak veya yükseltmek anlamında kullanılır ve tek “t” ile yazılır.