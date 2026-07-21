Artık taneyle alınıyor: Asgari ücret 14 kat, kırmızı altının fiyatı 37 kat arttı

“3’er 3’er alıyoruz artık, ihtiyaçtan dolayı. Öyle kilolarca alamıyoruz artık. Eskiden 2 kilo, 3 kilo (alırdık)...Biber 120 lira. Temmuz’da 120 lira biber olur mu.”

“50 lira patates, soğan. Emekliyim; ne yapacağım ben, nasıl alacağım? 1 kilo ondan, 1 kilo ondan 100 lira ediyor ikisi.”

“Nerede rahat alıyorsun. Nasıl alacan? Şu anda hiçbir şeyi alamıyoruz.”