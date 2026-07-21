Türk mutfağının en temel besin maddelerinden biri olan kuru soğan, fiyatındaki rekor artışla semt pazarlarının en çok konuşulan gündem maddesi haline geldi. Geçmiş yıllarda tanzim satış noktalarında ve pazarlarda simgesel rakamlara alıcı bulan temel gıdalar, bugün dar gelirli vatandaşın bütçesini zorluyor.
Artık taneyle alınıyor: Asgari ücret 14 kat, kırmızı altının fiyatı 37 kat arttı
Mutfakların vazgeçilmezi kuru soğan ve patates fiyatları pazarda cep yakıyor. Son 7 yılda asgari ücret 14 kat artarken, soğandaki fiyat artışı 37 kata ulaşarak rekor kırdı. Pazara çıkan vatandaşlar yüksek enflasyon ve gıda pahalılığı karşısında tane ile alışveriş yapmaktan dertli.Kaynak: ANKA
2019 yılında 2 bin 20 lira olan net asgari ücret günümüzde 28 bin 75 liraya yükselerek yaklaşık 14 kat artış gösterdi. Aynı dönemde kilo fiyatı tanzim satışlarda 2 lira, pazarda ise 3-4 lira civarında seyreden kuru soğan, Şişli’deki semt pazarlarında 75 liraya kadar tırmandı.
7 yıllık süreçte soğandaki fiyat artışının yaklaşık 37 kata ulaşması, gelirin gıda enflasyonu karşısında nasıl eridiğini gözler önüne serdi. Tarım Kredi Kooperatifi mağazasında dahi soğanın kilo fiyatı 49,90 TL etiketle satışa sunuluyor.
Şişli Mecidiyeköy ve Gürsel Mahallesi'ndeki semt pazarlarında fiyatlar el yakıyor. Tezgahta kalitesine ve boyutuna göre kuru soğanın kilosu 50 ila 75 TL, patatesin kilosu ise 50 ila 60 TL arasında değişiyor. Fiyatların yüksekliği birim adet maliyetine de yansıdı; ortalama boyuttaki tek bir patates 23 liraya, tek bir soğan ise 21 liraya denk geliyor.
Pazar tezgahları arasındaki fiyat farklarını takip ederek en uygun ürünü bulmaya çalışan vatandaşlar ve emekliler, gıda fiyatlarındaki yükselişe tepki gösterdi. Yüksek enflasyon ve artan maliyetler karşısında alım güçlerinin ciddi şekilde düştüğünü belirten tüketiciler, şunları kaydetti:
Şişli Gürsel Mahallesi Pazarı'nda soğan patates tezgahı önünde ANKA Haber Ajansı’na konuşan vatandaşlar ise şunları söyledi:
“(Enflasyonla) mücadele edilmiyor. Tezgah tezgah, market market dolaşıyoruz; biz mücadele ediyoruz, kimsenin mücadele ettiği yok.”
“Pahalı. Enflasyon aldı başını gidiyor yani.”
“3’er 3’er alıyoruz artık, ihtiyaçtan dolayı. Öyle kilolarca alamıyoruz artık. Eskiden 2 kilo, 3 kilo (alırdık)...Biber 120 lira. Temmuz’da 120 lira biber olur mu.”
“50 lira patates, soğan. Emekliyim; ne yapacağım ben, nasıl alacağım? 1 kilo ondan, 1 kilo ondan 100 lira ediyor ikisi.”
“Nerede rahat alıyorsun. Nasıl alacan? Şu anda hiçbir şeyi alamıyoruz.”