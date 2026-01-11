Artık evde yapmak da lüks: Lahmacun enflasyonu solladı

UÇURUM VAR

Aralık ayında fiyat artış hızında yüzde 4,7 ile Ordu ve Van başı çekerken; Erzurum’da yüzde 4, Bursa’da yüzde 3,9 ve Adana’da yüzde 3,8 oranında aylık artış görüldü. İstanbul’da ise semtler arasındaki fiyat farkı dikkat çekici boyutlara ulaştı:

SULTANBEYLİ: Ortalama fiyat 75,6 TL.

BEŞİKTAŞ: Ortalama fiyat 180,3 TL.

LÜKS SEMTLER: Bazı noktalarda fiyatlar 555 TL’ye kadar çıkarken, dışarıda iki lahmacun yemek isteyenlerin faturası 1.110 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

FİYAT BELİRLEYİCİLER: İstanbul'da fiyatları un ve et maliyetinin yanı sıra; semt prestiji, paket servis platformlarının komisyonları ve manzara gibi faktörler belirliyor.