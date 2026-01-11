Research İstanbul 2025 yılı Lahmacun Endeksi'ni açıkladı. Lahmacun yüzde 32.34'lük artışla enflasyon rakamlarını geride bıraktı. Lahmacunun ortalama fiyatı 136,3 TL'ye yükseldi. Adana 293,3 TL ile lahmacun satışında en pahalı il olurken, evde yapım maliyetinin de bir ayda yüzde 13,6 artmasıyla lahmacun artık dar gelirli için ucuz bir alternatif olmaktan çıkıp lüks tüketim kalemine dönüştü.
Artık evde yapmak da lüks: Lahmacun enflasyonu solladı
Geleneksel sokak lezzeti lahmacun yıllık bazda yüzde 32,34 artış göstererek resmi enflasyon rakamlarını geride bıraktı.
YILLIK ENFLASYONU AŞTI
2025 yılı verilerine göre lahmacun fiyatları, bir yıl içerisinde yıllık bazda yüzde 32,34 oranında artış gösterdi. Bu yükselişle birlikte lahmacunun fiyatı resmi enflasyon oranlarını aşmış oldu.
FİYAT ARTIŞI: Aralık 2024’te Türkiye genelinde 103 lira 9 kuruş olan ortalama lahmacun fiyatı, Aralık 2025 itibarıyla 136 lira 33 kuruşa tırmandı.
ZAM MİKTARI: Son bir yıl içerisinde ortalama lahmacun fiyatına toplamda 33 lira 24 kuruş zam geldi.
GECE YARISI ARTIŞI: 2025’in son gecesinden 2026’nın ilk gününe geçişte bile endeks bir gecede yüzde 1,2 yükseliş kaydetti.
ADANA EN PAHALI İL
Lahmacun denilince akla gelen ilk şehirlerden biri olan Adana, Aralık 2025 itibarıyla "en pahalı lahmacun" satılan il unvanını aldı. Kentte tek bir lahmacunun ortalama fiyatı 293,3 TL seviyesine ulaştı. Kasım ayında 282,6 TL olan bu rakam, sadece bir ayda 10 liralık bir artış sergiledi.
UÇURUM VAR
Aralık ayında fiyat artış hızında yüzde 4,7 ile Ordu ve Van başı çekerken; Erzurum’da yüzde 4, Bursa’da yüzde 3,9 ve Adana’da yüzde 3,8 oranında aylık artış görüldü. İstanbul’da ise semtler arasındaki fiyat farkı dikkat çekici boyutlara ulaştı:
SULTANBEYLİ: Ortalama fiyat 75,6 TL.
BEŞİKTAŞ: Ortalama fiyat 180,3 TL.
LÜKS SEMTLER: Bazı noktalarda fiyatlar 555 TL’ye kadar çıkarken, dışarıda iki lahmacun yemek isteyenlerin faturası 1.110 TL’ye kadar ulaşabiliyor.
FİYAT BELİRLEYİCİLER: İstanbul'da fiyatları un ve et maliyetinin yanı sıra; semt prestiji, paket servis platformlarının komisyonları ve manzara gibi faktörler belirliyor.
EVDE YAPMAK DA LÜKS
Veriler, dışarıdaki yüksek fiyatlara alternatif olarak görülen ev yapımı lahmacunun da maliyet kıskacında olduğunu kanıtladı.
MALİYET ARTIŞI: Kasım 2025’te 40 TL olan tek porsiyon ev yapımı lahmacun maliyeti, Aralık ayında yüzde 13,6 artarak 45,4 TL’ye yükseldi.
TEMEL MALZEMELERDEKİ YÜKSELİŞ: Toplam maliyetin yüzde 75’ini oluşturan üç ana üründe çarpıcı artışlar yaşandı: Dana kıyma aylık bazda yüzde 12, soğan yüzde 59 ve sivri biber yüzde 82 oranında zamlandı.
YAN ÜRÜNLER: Maydanozun fiyatı yüzde 55,3, domatesin fiyatı ise yüzde 28,6 oranında artış gösterdi.