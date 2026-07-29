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SGK hizmet dökümü, kredi notu, adli sicil kaydı... Ev sahiplerinin kiracılardan son isteği tepki topladı.

Ev sahiplerinin kiracı adaylarından istediği SGK hizmet dökümü, kredi notu ve adli sicil kaydı gibi taleplere iki yeni ilginç istek eklendi.

Konut kiralamak isteyenler son dönemde ev sahiplerinin artan talepleriyle karşı karşıya kalıyor.

NTV'nin haberine göre, kiracı seçiminde temkinli davranan bazı ev sahipleri, kredi notu, Findeks raporu ve adli sicil kaydı gibi belgelerin yanı sıra yeni isteklerde bulunmaya başladı.

MEVDUAT BİRİKİMİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI DA LİSTEDE

Bazı ev sahipleri kiracı adaylarından banka hesabındaki mevduatın gösterilmesini ve sosyal medya hesaplarının paylaşılmasını da isteyebiliyor.

Uzmanlar ise ev sahibinin kiracı adayından güven ilişkisi kurmak için bazı bilgi ve belge talep edebileceğini ancak bu taleplerin hukuki sınırları olduğuna dikkat çekiyor.

AVUKAT KEZER, KVKK'YA AYKIRI

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Çiğdem Kezer, ev sahibinin kiracı adayının medeni durumu ya da adli sicil kaydı gibi bazı bilgileri talep edebildiğini ancak banka hesabındaki para miktarının gösterilmesini istemesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hukuka uygun olmadığını söyledi.

YAŞAM TARZINI GÖRMEK İSTİYORLAR

Son dönemde dikkat çeken taleplerden biri de sosyal medya hesapları oldu. Bazı ev sahiplerinin, kiracı adaylarının yaşam tarzını görmek amacıyla sosyal medya hesaplarını incelemek istediği belirtiliyor. Uzmanlar bunun tarafların karşılıklı rızasıyla paylaşılabilecek bir bilgi olduğunu, ancak zorunlu tutulamayacağını söyledi.

DAVA KONUSU OLABİLECEK İSTEKLER VAR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise farklı bir noktaya dikkat çekti.

Ev sahibinin kiracı adayını bekâr, öğrenci, etnik kökeni, dini ya da benzeri kişisel özellikleri nedeniyle reddetmesinin ayrımcılık kapsamında değerlendirilebileceğini söyleyen Aşa, bu tür durumlarda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurulabileceğini ve idari yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

Uzmanlar, kira sürecinde tarafların karşılıklı güveni esas alarak makul taleplerde bulunmasının ve uzlaşmacı bir yaklaşım sergilemesinin hem kiracı hem de ev sahibi açısından en sağlıklı yöntem olduğunu belirtiyor.