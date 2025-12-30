2022 yılında Beşiktaş’a transfer olan Arthur Masuaku, 2025 yılının yaz transfer döneminde Beşiktaş’la sözleşme görüşmelerinde anlaşamayıp, bedelsiz şekilde Sunderland’e transfer olmuştu. Demokratik Kongolu sol bek yeniden döndüğü Premier Lig’de istediği süreleri bulmakta zorlandı. Sunderland formasıyla toplamda 4 resmi maçan çıkan Arthur Masuaku, Süper Lig’e geri dönmeye sıcak bakıyor.
TRABZONSPOR’A ÖNERİLDİ
Daha fazla forma şansı bulmak isteyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu, menajerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerildi. Trabzonspor yönetiminin transferle alakalı net bir karar vermediği aktarıldı. Son kararı teknik direktör Fatih Tekke verecek.