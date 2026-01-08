İzmir / Mehmet Cengizhan Kütükçü / Yeniçağ



Lions Kulüpleri tarafından dünya genelinde "Açlık Hizmet Ayı" olarak ilan edilen Ocak ayında, İzmir Artemis Lions Kulübü anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

"Sokak Çorbacıları Derneği" ile iş birliği yapan kulüp üyeleri, kendi elleriyle hazırladıkları sıcak çorbaları ihtiyaç sahibi 200 aileye ulaştırarak gönül köprüleri kurdu.

​MUTFAKTA TİTİZ HAZIRLIK, SOKAKTA SEVGİ DOLU PAYLAŞIM

​Etkinlik kapsamında bir araya gelen Artemis Lions Kulübü üyeleri, mutfağa girerek mercimek, soğan, havuç, patates ve özel baharatlarla besleyici bir çorba hazırladı. Hazırlık sürecinden paketlemeye kadar her aşamada hijyen kurallarını ön planda tutan gönüllüler, büyük bir özveriyle çalıştı.

​Beş saat süren yoğun hazırlık sürecinin ardından, hazırlanan öğünler hijyenik kaplarda ambalajlanarak termal çantalarla dağıtıma hazır hale getirildi.

​BASMANE, KONAK VE ALSANCAK’TA "GÖNÜL SOFRASI

​Akşam saatlerinde dağıtıma çıkan ekip, Basmane, Konak ve Alsancak’ın arka sokaklarında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi 200 ailenin kapısını çaldı. Sadece bir öğün yemek değil, "yalnız değilsiniz" mesajını da taşıyan bu ziyaretler, bölge halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

"BİR KAP ÇORBA DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEYE YETER"

İzmir Artemis Lions Kulübü Derneği Başkanı Ecz. Hatice Güleç, açlıkla mücadelenin sadece karın doyurmak olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

​"Ocak ayı bizim için sadece bir takvim yaprağı değil, sorumluluk almanın ve dayanışmanın ayıdır. Bizler, bu sorumluluğu yerinde ve insana yakışır bir şekilde yerine getirmeyi seçtik. Açlıkla mücadele; umut vermek, onuru korumak ve dayanışmayı büyütmektir. Biliyoruz ki, bir kap sıcak çorba bazen dünyayı değiştirmeye yeter. 'Biz Birlikte Güçlüyüz' diyerek elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."