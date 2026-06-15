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İzmir / Mehmet Cengizhan Kütükçü / Yeniçağ



İzmir’in dinamik sivil toplum kuruluşlarından Artemis Lions Kulübü, Ege Palas Otel'de görkemli bir törenle devir teslim gerçekleştirdi.

Kulübün kurulduğu günden bu yana 2 yıldır başarıyla kurucu başkanlık görevini yürüten Ecz. Hatice Güleç, başkanlık meşalesini Ecz.Özlem Selamoğlu’na devretti.

2 YILDA 252 AKTİVİTE, 22 BİNİ AŞKIN KİŞİYE DOKUNUŞ

Törende duygusal ve gurur dolu bir konuşma yapan Kurucu Başkan Ecz. Hatice Güleç, henüz 2. yılında genç bir kulüp olmalarına rağmen mucizevi bir başarıya imza attıklarını belirtti. Güleç,”2 yıl içinde tam 252 aktivite hayata geçirdik ve 22 bin 324 kişiye hizmet götürdük. Bu, bir kulübün tek başına yapabileceği bir şey değil,bu başarı,birbiriyle uyum içinde, maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen tüm ekip arkadaşlarımın,yani hepimizin başarısıdır. Yanımda olan, elimi tutan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. 2 yıldır büyük bir aşkla yürüttüğüm Artemis Lions Kulübü Kurucu Başkanlık görevimi sevgili Özlem Selamoğlu başkanıma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Görevi devralan Özlem başkanımın da bu başarı çıtasını çok daha yukarılara taşıyacağına inancım tamdır. dedi.

YENİ ÜYELER İLE GÜÇ TAZELEDİLER

Güleç, yeni üyelerin katılım seremonisinin de gerçekleştirildiği törende, kulübe yeni katılan üyelere başarılar diledi.

ALDIĞIMIZ BAYRAĞI DAHA DA YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ

Görevi devralan yeni dönem başkanı Ecz.Özlem Selamoğlu ise yaptığı teşekkür konuşmasında devraldığı bayrağı gururla taşıyacağını ifade ederek duygularını şöyle dile getirdi:

“Kurucu Başkanımız Sayın Hatice Güleç’in iki yıl boyunca vizyoner liderliği, bitmek bilmeyen enerjisi ve eczacı titizliğiyle ilmek ilmek işlediği Artemis Lions kulübü’nün bir parçası olmak benim için her zaman bir onurdur. Bugün ise bu gururu, başkanlık görevini devralarak taçlandırıyoruz. Hatice Başkanımızın ve güçlü ekibimizin iki yılda yazdığı bu başarı hikayesi, bizler için hem bir rehber hem de çok büyük bir motivasyon kaynağıdır. Bir yıldır yönetimde gördüklerimiz ve öğrendiklerimizle, bu güzel uyumu bozmadan Artemis Lions Kulübü’nü herkesin alkışladığı o zirvede tutmak ve daha ileriye taşımak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bizlere güvenen, bu gecede yanımızda olan başta 118 R Genel Yönetmenimiz Arif Çorapçıoğlu ve geçmiş dönem Yönetmenimiz Prof. Dr. Mesut Yazıcı olmak üzere tüm lions büyüklerimize ve ailemize yeni katılan üyelerimize teşekkür ederim. Aldığımız bayrağı daha da yükseklere taşımak için yolumuz açık olsun.”